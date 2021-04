Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 12.04.2021, 10.20 Uhr

NORTHEIM (köh)- Montagmorgen kam es in der Bahnhofstraße in Höhe des Amtsgerichtes zu einem Auffahrunfall bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Ein 28-jähriger Uslarer befuhr mit seinem Pkw BMW die Bahnhofstraße in Richtung Sollingtor. In Höhe der Ampelkreuzung Eschenschlag/ Güterbahnhofstraße übersah er einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Hyundai einer 26-jähriger Frau aus Dassel und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Hyundai-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Northeimer Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell