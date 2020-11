Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorsäge aus Gartenhaus entwendet

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 41 Jahre alter Einbecker erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls. Der Mann stellte bei einem Aufenthalt in seinem Garten in der Gartenkolonie Kleiner Varlenkamp am Mittwoch, 25.11.2020, gegen 09.00 Uhr fest, dass seine Motorsäge aus seinem Gartenhäuschen gestohlen wurde. Zwei Tage vorher war die Säge der Marke Stihl noch am Ort. Den Wert schätzt der Geschädigte noch auf rund 150,- Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

