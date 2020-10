Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: versuchter Einbruch, Gaststätte angegangen

Einbeck (ots)

Einbeck, Am Schwimmbad

Samstag, 10.10.2020, 00.30 Uhr

Einbeck, bit

Am Sonnabend, in der Zeit von Mittenacht bis 10.00 Uhr versuchten Unbekannte in eine Gaststätte am Schwimmbad einzudringen. Der Besitzer stellte morgens Hebelspuren an mehreren Außentüren fest. Die Türen hielten dem Versuch stand. Es kam zu keiner Entwendung. Der entstandene Schaden an den Türen dürfte gering ausfallen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Einbeck entgegen.

