Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck - Am Linnenplack - 26.06.2020 - 13:15h

EINBECK ( Fi ) -

Die 57 - jährige Fahrzeugführerin aus Einbeck befährt mit ihrem PKW die Straße Hunderten in Richtung Am Linnenplack. Der von rechts aus einem Feldweg kommende 31-jährige Fahrzeugführer aus Einbeck übersieht hier die Vorfahrtsberechtigte. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und es entsteht ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1900EUR.

