Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße/ Höhe Einmündung Brunkelskamp Donnerstag, 19.09.2019, 11:50 Uhr

NORTHEIM -(dm)- Am Donnerstag gegen 11:50 Uhr hielt eine Polizeistreife auf der Einbecker Landstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Pkw an. Am Steuer saß ein 22-Jährigen Einbecker. Während der Kontrolle waren es körperliche Auffälligkeiten, die den Verdacht einer möglichen Beeinflussung durch berauschende Mittel aufkommen ließ. Im Weiteren räumte der Betroffene dann den Konsum von Drogen am Vortag ein. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte dann den Verdacht und die gemachten Angaben. Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Blutprobe entnommen. Neben Ermittlungen zu einem möglichen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet den jungen Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die mögliche Geldbuße beträgt mind. 500,-EUR, des Weiteren 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Zunächst wurde ihm das Führen von Kraftfahrzeugen für die nächsten 24 Stunden untersagt.

