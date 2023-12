POL-NI: Steimbke: Verkehrsunfall auf der B 214

Bückeburg (ots) - (ma) Am Bückeburger Bahnhof ist am vergangenen Freitag ein Pedelec des Herstellers Prophete gestohlen worden. Der geschädigte Bückeburger hatte sein Zweirad gegen 11.30 Uhr an dem linken Fahrradabstellplatz, gesichert mit einem Schloss, abgestellt. Um 19.45 Uhr stellte der Geschädigte den Verlust seines Pedelecs fest. Das codierte schwarz-silberne Zweirad hat einen Zeitwert von ca. 500 Euro Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg ...

mehr