Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein E-Scooter der Marke "Ninebot, Typ Kickscooter Max G30D", ist am Montag in der Zeit von 16.30 bis 19.00 Uhr vor dem Fitnesscenter in Bückeburg, Kreuzbreite, gestohlen worden.

Der Geschädigte hatte vor dem Besuch des Sportstudios das schwarze Fahrzeug am Fahrradständer mit einem Bügelschloss gesichert angeschlossen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell