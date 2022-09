Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse in Italien verloren und in Bad Nenndorf zurückbekommen.

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Ein 30-jähriger Nenndorfer hatte Glück im Unglück. Bei seinem letzten Aufenthalt in Italien war die Geldbörse in Italien verloren gegangen. Die italienischen Kollegen der Polizei Bad Nenndorf informierten umgehend die hiesige Dienststelle, dass die Geldbörse aufgefunden wurde. Die Geldbörse wurde an die Bad Nenndorfer Polizeidienststelle gesendet und konnte gestern dem rechtmäßigen und glücklichen Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

