POL-NI: Kuh auf der Straße unterwegs

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit von Sonntagabend, 21 Uhr, auf Montagvormittag, 10.30 Uhr am Finkenhof in Nienburg ereignete. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen am Finkenhof Höhe Hausnummer 3 geparkten grauen Mercedes an der rechten Frontschürze und entfernte sich ...

mehr