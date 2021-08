Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Metallstange auf Fahrbahn

Hoya (ots)

Am 10.08.21, gegen 09.30 Uhr, befährt eine 30-jährige Pkw-Fahrerin den Hasseler Steinweg in Hoya in Fahrtrichtung Weserbrücke. In Höhe der Einfahrt zum THW-Gelände überfuhr sie eine auf ihrem Fahrstreifen liegende Metallstange. Dabei entstand an ihrem Pkw im vorderen Bereich an der Stoßstange ein Schaden. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, welche die Metallstange möglicherweise als Ladung verloren hat, werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 in Verbindung zu setzen.

