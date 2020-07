Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verletzten Seeadler aufgegriffen

Nienburg (ots)

DRAKENBURG - (jah) Am Mittwoch, 15.07.2020, wurde in den frühen Abendstunden der Polizeiinspektion/Nienburg ein besonderer "Fund" gemeldet: Ein 52-jähriger Anwohner hatte in der Drakenburger Wesermarsch in der Nähe der Straße "Zum Löschplatz" einen auf einen Weidepfahl sitzenden Seeadler festgestellt. Da dieser sich unnatürlich verhielt und auch bei näherem Hinsehen nicht wegflog, packte er diesen kurzerhand in eine Box und meldete das aufgefundene Tier der Polizei. Die eingesetzten Beamten fuhren mit dem verletzten und unberingten Seeadler in die Wildtierstation nach Sachsenhagen, wo man sich nun fürsorglich um den Seeadler kümmert. Bislang steht fest, dass der ca. sechs Jahre alte männliche Seeadler nahezu flugunfähig ist, da an seiner Handschwinge zahlreiche Federn abgebrochen sind. Optisch ist er zudem leicht abgemagert. Ein durchgeführtes Röntgen erbrachte keine Hinweise auf die Herkunft der Verletzung. Der Seeadler wird, bis seine Federn nachgewachsen sind, ein neues Zuhause in der Wildtierstation haben, um dann wieder gesund in die Freiheit gelassen zu werden. Diese Perspektive hat er dem beherztem Zugriff des Drakenburgers zu verdanken.

