Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht an der Reithalle in Steyerberg

Steyerberg (ots)

Steyerberg (ZIE)

Am Samstag, 29. Februar 2020 stellte eine 52-jährige Frau aus Müsleringen ihren Pkw BMW vor der Reithalle Steyerberg, in der dortigen Sportallee, ab. Diesen stellte sie parallel, direkt an der Reithalle ab. In der Zeit von ca. 10.30h bis 13.30h hielt sich sodann in der Reithalle auf. Bei Rückkehr zu ihrem Pkw mußte sie einen frischen Schaden entlang der Beifahrerseite des Pkw feststellen. Ein unbekannter Verursacher hatte den Pkw in Form von Dellen und großflächigen Kratzern beschädigt.

Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert.

Die Polizei Stolzenau hat gegen den Verursacher ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in verbindung zu setzen.

