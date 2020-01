Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Sportheim

Rinteln (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Sportheim in der Straße Im Sandfeld in Engern. Hier entwendeten sie einen Fernseher. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell