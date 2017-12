POL-NI: Verkehrsunfallflucht

31737 Rinteln, Ost-Contrescarpe (ots) - In der Zeit vom 25.12.2017, 15 Uhr bis zum 26.12.2017, 10 Uhr, wurde in der Ost-Contrescarpe in Rinteln eine Grundstücksmauer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln, Tel. 05751/95450, zu melden.

