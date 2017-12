POL-NI: gemeinschädliche Sachbeschädigung

Rinteln, Konrad-Adenauer-Straße (ots) - (jwp)Am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages, gegen 07:00h, rissen 2 Personen das Straßenschild "Konrad-Adenauer-Straße" vom Mast der Verkehrsinsel auf der Bünte-Kreuzung ab. Die beiden Personen sollen sich anschließend in Richtung Schlingpark entfernt haben. Dort konnte das Straßenschild auch später aufgefunden werden. Durch einen Zeugen wird angegeben, dass ein Täter einen oliv-grünen Anorak mit Fellrand an der Kapuze getragen habe. Weitere Zeugen, die nähere Angaben zum Tathergang sowie den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell