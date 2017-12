POL-NI: Einbruchdiebstahl/Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

31737 Rinteln, Große Tonkuhle (ots) - (me) In der Zeit von Freitag, 22.12.2017 - 17:00 Uhr bis Samstag, 23.12.2017 - 08:30 Uhr, dringen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür in das Gebäude der dortigen Waschanlage "Waschbär" ein und entwenden aus dem Kassenautomaten ca. 4 Euro Bargeld. Die Automaten werden dort täglich geleert und enthalten keine größeren Mengen an Bargeld. Weiterhin wird ein Industriestaubsauger beschädigt. Durch die Beschädigungen entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

