Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Bad Pyrmont (ots)

Vermutlich an dem Wochenende des 15./16.01.2022 ist es im Bereich des Altenau- und Kaiserplatzes zu der Beschädigung von sieben in den Erdboden eingelassenen Leuchtstrahlern gekommen. Von den Strahlern sind die Glasabdeckungen mutwillig zerstört worden. Durch Mitarbeiter des Bauhofes sind die Beschädigungen am 17.01.2022 festgestellt worden. Die Polizei Bad Pyrmont bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich mit der Polizei Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060, in Verbindung zu setzen.

