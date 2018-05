POL-HM: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der K54 bei Derental

Verkehrsunfall zwischen Meinbrexen und Derental Bild-Infos Download

Holzminden (ots) - Am Montag gegen 17:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Meinbrexen und Derental zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 40-jährige Frau befuhr mit ihrer A-Klasse die K 54 von Meinbrexen in Richtung Derental, als ihr in einer Linkskurve ein Mercedes eines 20-jährigen Mannes begegnete kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer sowie der Beifahrer des Mercedes wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden. Die Straßenmeisterei wurde angefordert um ausgetretene Betriebsstoffe zu beseitigen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Beide Fahrzeugführer stammen aus der Region.

