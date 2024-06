Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch

Hildesheim (ots)

Giesen/ Hasede - (jb) Unbekannte brachen in der Zeit vom 29.06.24, 20.30 Uhr bis 30.06.24, 01:50 Uhr in ein Haus in der Brückenstraße in Hasede ein. Die Täter hebelten eine Balkontür auf. Um an diese zu gelangen nutzten die Täter auch eine hauseigene Leiter. Hiernach betraten sie das Haus und durchsuchten sämtliche Zimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie 900EUR Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

