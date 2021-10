Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Zoohandlung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Einbrecher versuchten am späten Sonntagabend, 24.10.2021, in eine Zoohandlung in der Bavenstedter Straße einzusteigen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 22:50 Uhr. Der oder die Täter hebelten an der Glasschiebetür des Haupteinganges herum und beschädigten diese, wobei es in der Folge offenbar aber nicht zu einem Eindringen in das Geschäft kam.

Hinweise und Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell