Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) - Am 07.10.2021 in der Zeit von 06:30 Uhr bis 10:20 Uhr kam es in der Hannoverschen Straße Höhe Hausnummer 10 zu einer Verkehrsunfallflucht. Einem dort abgestellten Wohnmobil wurde durch einen bislang unbekannten Verursacher der Außenspiegel abgefahren und das Wohnmobil dadurch beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell