Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, Aufbruch einer Gartenlaube/Gerätelager

Hildesheim (ots)

Nordstemen, Hauptstraße, Kleingärten hinter dem Bahnübergang in Rtg. Rössing(lü) In der Zeit vom 26.03.21, 17.00 Uhr, bis zum 27.03.21, 13.00 Uhr, wurde in der Kleingartenanlage am Ortsausgang von Nordstemmen in Rtg. Rössing in eine Gartenlaube/Geräteschuppen eingebrochen. Der Täter entwendete 2 Kettensägen, 1 Laubsauger, 1 Heckenschere, 1 Akku-Schlagschrauber und einen Winkelschleifer. Die Schadenshöhe wurde mit insgesamt ca. 600,00 Euro angegeben. Personen die in diesem Zeitraum fremde Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich der Kleingartenanlage beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt, Tel.: 05066/9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell