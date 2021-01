Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: "Markt der Möglichkeiten" - Polizei Hildesheim beteiligt sich an digitaler Bildungsmesse

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am 21.01.21 fand die jährliche Bildungsmesse der Friedrich-List-Schule statt - dieses Jahr allerdings erstmalig digital. Auch die Polizeiinspektion Hildesheim nutzte die Möglichkeit, um mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern in Kontakt zu treten und betrat mit ihrem Online-Format Neuland im Bereich der Nachwuchswerbung.

"Das hat super funktioniert!" ist das Resümee von Polizeikommissarin Lisa Wucherpfennig, die sich gemeinsam mit Polizeikommissar Felix Fricke von 16:00 - 19:00 Uhr den Fragen der Interessierten im Videochat stellte. Beide versehen ihren Dienst im Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Hildesheim und konnten sowohl über allgemeine Inhalte des Studiums an der Polizeiakademie Niedersachsen als auch von ihren eigenen Erfahrungen aus dem Berufsalltag berichten.

"Wir haben einerseits einen öffentlichen virtuellen Raum eingerichtet, in dem die verschiedenen Möglichkeiten des Berufseinstiegs präsentiert und allgemeine Fragen beantwortet wurden. Wichtig war uns dabei vor allem, dass deutlich wird, dass sich neben Schülerinnen und Schülern mit Fachhochschulreife und Abitur auch schon Realschulabsolventinnen und -absolventen bewerben können. Nach erfolgreich durchlaufenem Eignungsauswahlverfahren erlangt man durch den Besuch der zweijährigen Fachoberschule (FOS) Wirtschaft und Verwaltung - Verwaltung und Rechtspflege die Fachhochschulreife. Das Praktikum im Rahmen des Besuchs der Klasse 11 der Fachoberschule absolviert man bei der Polizei." so Polizeihauptkommissarin Stefanie Schädrich. "In einem weiteren, geschlossenen Videochat konnten Interessierte individuelle Fragen stellen oder Termine für Beratungsgespräche vereinbaren." beschreibt sie die Herangehensweise der Polizei Hildesheim. Sie ist verantwortlich für das Thema Nachwuchsgewinnung.

Die aktuelle Pandemielage führt dazu, dass derzeit keine Praktika in den Polizeidienststellen angeboten werden können und den Schülerinnen und Schülern somit die vielseitigen Einblicke in den Berufsalltag einer Polizeivollzugsbeamtin / eines Polizeivollzugsbeamten verwehrt bleiben. "Online- Medien sind derzeit die einzige sinnvolle Möglichkeit, um in Kontakt mit ihnen zu treten. Gerade mit der positiven Erfahrung aus dem "Markt der Möglichkeiten" ist klar, dass wir die digitale Alternative für die Werbung für das Studium sowie für unsere Polizeiinspektion vermehrt nutzen werden."

Die Polizeiinspektion Hildesheim gehört organisatorisch zur Polizeidirektion Göttingen. Interessierte finden Informationen zum Studium unter www.polizei-studium.de.

Daneben können sie sich per E-Mail an auf@pi-hi.polizei.niedersachsen.de wenden.

