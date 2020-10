Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter bricht in Supermarkt ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht vom 15.10.2020 auf den 16.10.2020 entfernte ein unbekannter Täter vermutlich gegen 04:00 Uhr gewaltsam ein Lüftungsgitter, welches sich im rückwärtigen Bereich eines Einkaufsmarktes im Sachsenring in Hildesheim befindet und kletterte in den Lagerraum des Marktes. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Es steht derzeit noch nicht fest, ob der Unbekannte etwas gestohlen hat.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell