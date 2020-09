Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Duingen Baucontainer aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Duingen Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es in der Nacht von Montag, 21.09.2020, zum Dienstag, 22.09.2020, in der Gemarkung 31089 Duingen/OT Weenzen. Auf dem Gelände einer neu errichteten Biogasanlage haben unbekannte Täter einen dort stehenden Baucontainer aufgebrochen und eine Vielzahl, teils hochwertige, Baumaschinen entwendet. Es ist zu vermuten, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber im fünstelligen Bereich liegen. Geschädigt ist eine Firma aus dem schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Zeugen, die in der Tatnacht in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

