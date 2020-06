Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze; Klarstellung zur Meldung "POL-HI: Achtung Hundehalter - möglicherweise Giftköder aufgefunden!"

Hildesheim (ots)

(bur) Der im Raum Elze gefundene Köder in Form von zwei Hähnchenkeulen und Trockenfutter war nicht vergiftet sondern absichtlich platziert, um einen entlaufenen Wolfshund einzufangen, der seit Freitag Vormittag im Raum Eime/Gronau/Elze entlaufen ist. Die Hundehalter aus Eime hatten versucht dem Tier, was erst seit zwei Wochen in deren Besitz ist, wieder habhaft zu werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell