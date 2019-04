Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen

Diebstähle an Pkw -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Am 24.04.2019 hat ein derzeit unbekannter Täter im Tatzeitraum von 06.00 bis 16.30 Uhr in Gronau, Kampweg, mehrere Sachbeschädigungen und Diebstähle an dort geparkten Fahrzeugen begangen. An einem Pkw Seat wurde die Heckleuchteneinheit eingeschlagen und der Heckscheibenwischerarm verbogen. Weiterhin wurde die Abdeckkappe der Anhängerkupplung entwendet. An einem Lkw Dodge wurde das Kabel der Nebelschlussleuchte durchtrennt und die Leuchte anschließend entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 250.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (05068/93030) in Verbindung zu setzen.

