Hildesheim (ots) - Am Mi., 14.11.18, geg. 17:15 Uhr ereignete sich auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Hildesheim ein Auffahrunfall. Ein 35jähriger Sarstedter übersah in einem VW Polo offensichtlich eine Stausituation und fuhr auf den VW Kombi einer 28jährigen Sarstedterin auf, der dann wiederum auf einen davor haltenden VW Bus eines 34jährigen Gieseners geschoben wurde. Dabei wurde die Sarstedterin verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden von ca. 30000 EUR. Für die Rettungs- Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Hildesheim zeitweise voll gesperrt werden.

