THW LV BW: THW Logistikzentrum Baden-Württemberg: Erste Hilfsgüterlieferung für Erdbebenopfer in der Türkei sind unterwegs

Das THW-Logistikzentrum Baden-Württemberg hat am Mittwochmorgen erste Hilfsgüterlieferung für die Erdbebenopfer in der Türkei auf den Weg gebracht. Rund 50 Tonnen Hilfsgüter sind auf dem Weg, um per Flugzeug in die Türkei gebracht zu werden.

Das im Frühjahr 2022 eröffnete THW-Logistikzentrum Baden-Württemberg hat am Mittwoch eine erste Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter auf den Weg in die Erdbebenregion in der Türkei gebracht.

Ehrenamtliche aus verschiedenen THW-Ortsverbänden in ganz Baden-Württemberg fahren seit dem frühen Morgen mit Lkw rund 50 Tonnen Hilfsgüter zu einem Flugplatz der Bundeswehr nahe Hannover. Vor dort übernimmt die Bundeswehr den weiteren Transport in die Erdbebenregion. Das Technische Hilfswerk liefert unter anderem Zelte, Heizgeräte, Feldbetten, Isomatten, Winterschlafsäcke, Decken und Stromerzeuger in die Türkei. Weitere Transporte sind bereits in Vorbereitung.

Im THW-Logistikzentrum Baden-Württemberg lagern unter anderem Ausrüstung und Ausstattung für THW-Einsätze im In- und Ausland, Hilfsgüterausstattung für Auslandseinsätze sowie Teile der nationalen Reserve Gesundheitsschutz. In den vergangenen Monaten war mit Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher und hauptamtlicher THW-Kräfte über das Logistikzentrum ein Großteil der zivilen Hilfsgüter für die Ukraine geliefert worden. Nun kommen Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in der Türkei hinzu.

Das Technische Hilfswerk (THW) ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 80 000 Freiwilligen ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. In Baden-Württemberg engagieren sich rund 10.000 Ehrenamtliche in 93 Ortsverbänden. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen.

