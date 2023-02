POL-LDK: Wo ist Marcel Weber? Erneuter Zeugenaufruf der Polizei

Dillenburg (ots) - Der 81jähriger Herr Melzner, der heute als vermisst gemeldet wurde, ist wieder da. Er wurde um 18.00 Uhr wohlbehalten in einem Lebensmittelmarkt in Wetzlar angetroffen und in seine Einrichtung zurückgebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Lahn-Dill Presse- und Öffentlichkeitsarbeit i.V. Oliver Bens, Polizeiführer vom Dienst Hindenburgstr. 21 35683 Dillenburg ...

