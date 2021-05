Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 24-Jährige stirbt durch Verkehrsunfall

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Frohnhausen: 24-Jährige stirbt durch Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen (21.05.2021) auf der Landstraße zwischen Frohnhausen und Oberrossbach, erlag eine 24-jährige Unfallbeteiligte ihren schweren Verletzungen.

Derzeit ist bekannt, dass die junge Frau gegen 07.45 Uhr mit ihrem Pkw von Frohnhausen in Richtung Oberrossbach fuhr. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet sie in den Gegenverkehr und prallte dort frontal in einen Kleintransporter. Ein hinter dem Kleintransporter fahrender Pkw fuhr in das Heck des von dem VW-Bus gezogenen Anhängers.

Notarzt und Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstmaßnahmen, zudem landete ein Rettungshubschrauber, um einen Transport in eine Klinik durchzuführen. Letztlich erlag die im Lahn-Dill-Kreis lebende Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Insassen im VW Bus sowie in dem ihm nachfolgenden Pkw trugen leichte Verletzungen davon. Sie werden im Dillenburger und Wetzlarer Krankhaus untersucht.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell