Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbruch in die Sporthalle

DillenburgDillenburg (ots)

Sechshelden - Einbruch in die Sporthalle

Beim Einbruch in die Willi-Thielmann-Halle richteten der oder die Täter durch das Aufbrechen der Eingangstür, mehrerer Innentüren und des Mobiliars einen Sachschaden von mindestens 5000 Euro an. Art und Umfang der Beute stehen noch nicht fest. Der Einbruch war zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 06.30 Uhr am Freitag, 13. November. Wer hat zur Tatzeit in der Willi-Thielmann-Straße rund um die Sporthalle verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Polizei Dillenburg, Tel. 02771 9070.

Martin Ahlich Rückfragen zu diesen Meldungen bitte ausnahmsweise unter Tel. 06421 406120.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell