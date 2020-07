Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Auseinandersetzung endet in der Dill; Streit um 10 Euro Schein; Geldbörse gestohlen; Schild umgefahren - Polizei sucht beschädigten Mercedes

Herborn - Auseinandersetzung endet für einen in der Dill

Für einen 44 Jahre alten Mann endete eine Auseinandersetzung mit dem Verlust von Rucksack und Mobiltelefon und einem unfreiwilligen Bad in der Dill. Nach eigenen Angaben hielt sich der Mann zusammen mit vier weiteren Männern am Dillufer hinter dem Parkplatz des Herkulesmarktes im Hüttenweg auf. Ein verbaler Streit mit einem der Männer mündete dann in einer handfesten Auseinandersetzung in dessen Verlauf er Schläge einsteckte und durch einen Schubser in der Dill landete. Der Gegner nahm im Verlauf des Streits Rucksack und Handy an sich und verschwand damit. Der Vorfall war am Montag, 20. Juli, gegen 19 Uhr. Aufgrund der guten Personenbeschreibung endete die Fahndung der Polizei um 20 Uhr hinter dem ehemaligen Reitgelände im Walkmühlenweg mit der Festnahme eines Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 21 Jahre alten in Driedorf lebenden Mann. Er hatte allerdings weder den Rucksack noch das Handy bei sich. Sowohl der Tatverdächtige als auch der 44-Jährige standen unter Alkoholeinfluss. Wer hat den Streit hinter dem Herkulesmarkt mitbekommen? Wer hat das weitere Geschehen beobachtet? Die Kripo Dillenburg bittet etwaige Zeugen, sich zu melden. Tel. 02771/9070.

Dillenburg - Streit um 10 Euro Schein - Hinweise erbeten

Am Montag, 20. Juli, um 07.35 Uhr hob ein 62 Jahre alter Mann in der Unterführung Jahnstraße einen offenbar verloren gegangenen 10-Euro-Schein vom Erdboden auf. Von der Shell-Tankstelle aus kam ihm in dieser Zeit ein Mann entgegen, der behauptete, es handele sich um sein Geld. Es entwickelte sich ein Streit bei dem der Fremde Mann den ersten Finder auf den Boden und gegen die Wand drückte und dabei leicht verletzte. Da Opfer beschrieb diesen Mann. Er war ca. 40 Jahre alt, nur etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte braune, kurze Haare ein mitteleuropäisches Aussehen und trug eine knielange, dunkle Hose. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes führen könnten? Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9180.

Burgsolms - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Ein nur kurzer Augenblick der Unachtsamkeit reicht einem Dieb aus. Er griff zu und stahl die nach dem Bezahlen in den Einkaufskorb zu den Waren gelegte Geldbörse. Die Kundin hatte gerade bezahlt und war auf dem Weg zum Auto. Der Diebstahl war am Samstag, 18. Juli, gegen 16.15 bis 16.20 Uhr im Solmser Gewerbepark auf dem Aldiparkplatz. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Wetzlar - Schild umgefahren - Polizei sucht beschädigten Mercedes

Aufgrund der am Unfallort gefundenen Fahrzeugteile sucht die Polizei Wetzlar einen beschädigten Mercedes. Der Fahrer dieses Fahrzeugs fuhr am Montag, 20. Juli, aus der Innenstadt über die Überführung und bog nach rechts in den Carolinenweg ab. Beim Abbiegen kam das Auto nach links von der Straße ab, überfuhr einen Fahrbahnteiler und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anwohner hörten um 21.45 Uhr den Einschlag, sahen aber kein Auto mehr. Wo also steht seit Montagabend ein frisch unfallbeschädigter Mercedes? Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

