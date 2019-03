Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Nach Unfallfluchten in Haiger und Dillenburg Zeugen gesucht - Diebe schneiden Lkw-Plane auf - Ackerwalze gestohlen - Wohnungseinbruch in Merkenbach - Drei Fahrräder in Rechtenbach verschwunden -

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Unfallflucht in der Uferstraße -

Die Dillenburger Polizei fahndet nach einem flüchtigen Unfallfahrer, der am Samstag vergangener Woche (16.03.2019) einen dreier BMW beschädigt. Der silberfarbene Kombi parkte zwischen 10.00 Uhr und 13.30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 7. Vermutliche beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer den BMW und beschädigte die Heckschürze. Die Reparatur wird rund 600 Euro kosten. Zeugen des Zusammenstoßes werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Nach Parkplatzrempler Zeugen gesucht -

Einen Schaden von rund 1.000 Euro ließ ein unbekannter Autofahrer auf dem ehemaligen Edeka-Parkplatz in der Maibachstraße zurück. Die Besitzerin stellte ihren schwarzen Audi A3 am Dienstag (19.03.2019), gegen 14.45 Uhr dort ab. Als sich gegen 16.00 Uhr zurückkehrte, entdeckte sie einen frischen Unfallschaden. Ein anderer Autofahrer war beim Rangieren gegen die hintere Tür der Fahrerseite gestoßen und hatte Kratzer dort zurückgelassen. Hinweise zu dem Unfallfahrer erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg - A45: Planenschlitzer machen Beute -

In der Nacht von Mittwoch (20.03.2019) auf Donnerstag (21.03.2019) schlugen Planenschlitzer auf dem Autobahnparkplatz "Hirschkopf" zu. Gegen 18.00 Uhr suchte der Fahrer eines Sattelzuges den zwischen Dillenburg und Herborn, in Fahrtrichtung Hanau, gelegenen Parkplatz auf. Als er am nächsten Morgen, gegen 08.50 Uhr seine Tour fortsetzen wollte, entdeckte er einen Schaden an der Plane seines Aufliegers. Diebe hatten diese aufgeschlitzt und sich an der Ladung vergriffen. Es fehlt eine unbekannte Menge an Kfz-Zubehörteilen. Der Wert der Beute sowie der Schaden an der Plane können noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Eschenburg-Hirzenhain: Unbekannte laden Ackerwalze auf -

Dreiste Diebe schlugen am Donnerstagmorgen (21.03.2019) auf einem Acker an der Landstraße zwischen Hirzenhain und Lixfeld zu. Die Täter wurden dabei beobachtet wie sie zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr eine Ackerwalze zu einem am Straßenrand abgestellten weißen Sprinter wuchteten, auf diesen verluden und davonfuhren. Der Zeuge konnte lediglich den Zulassungsbezirk vom Kennzeichen ablesen: DN aus dem Landkreis Düren in Nordrhein-Westfahlen. Weitere Angaben zu den beiden Tätern kann er nicht machen. Hinweise zu dem weißen Mercedes Sprinter oder zu dessen Insassen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn-Merkenbach: Täter bei Wohnungseinbruch überrascht -

Am Donnerstagabend (21.03.2019) stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus in der "Unteren Grundseite" ein. Gegen 21.00 Uhr kehrte ein Bewohner nach Hause zurück und schreckte die Diebe auf, die durch ein Fenster flüchteten. Zuvor hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft. Eine genauere Beschreibung der Einbrecher kann der Zeuge nicht abgeben. Der Polizei liegt noch keine genaue Liste der gestohlenen Wertsachen vor. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter am Donnerstagabend in der Straße "Untere Grundseite" beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hüttenberg-Rechtenbach: Drei Fahrräder aus Schuppen gestohlen -

Einen Gesamtwert von ca. 1.500 Euro haben die drei Bikes, die Diebe aus einem Schuppen in der Straße "Am Hollerstück" mitgehen ließen. Der Schuppen ist in ein Carport integriert und war nicht verschlossen. In der Zeit von Mittwoch (20.03.2019), gegen 17.15 Uhr bis Donnerstag (21.03.2019), gegen 08.00 Uhr griffen sich die Täter ein Mountainbike der Marke "Specialized" sowie Kinderfahrräder des Herstellers "Cube" und "Woom". In diesem Zusammenhang fiel am Mittwoch und in den Tagen zuvor ein weißer Transporter in der Straße "Am Hollerstück" auf. Ob die Insassen mit dem Diebstahl der Räder in Verbindung gebracht werden können, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die die Diebe beobachteten, Angaben zum Verbleib der Fahrräder oder weitere Informationen zu dem weißen Kastenwagen machen können, sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell