Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlar: Hilfesuchende raubt Handtasche

Polizei sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Hilfesuchende raubt Handtasche / Polizei sucht Zeugen

Nachdem eine junge Frau heute in den frühen Morgenstunden (13.02.2019) eine Handtasche raubte, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe.

Gegen 02.30 Uhr meldete das Opfer den Überfall der Wetzlarer Polizei. Im Bereich des Goldfischteiches war die 47-Jährige auf eine weinende junge Frau getroffen, die sich ihr als Helena vorstellte. Von der dortigen Bushaltestelle ging man gemeinsam in Richtung Leitzplatz, den man etwa gegen 02.25 Uhr erreichte. Dort entriss die Hilfesuchende plötzlich ihrem Opfer die Handtasche und rannte in Richtung Lahn davon. Mit der Tasche erbeutete die Unbekannte eine geringe Menge an Bargeld, ein schwarzes Samsung-Handy sowie einen Schlüsselbund.

Die Räuberin war ca. 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von schlanker Statur. Sie hatte blonde Haare und trug einen dunkelblauen Anorak.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Frau machen? - Wem ist sie in der genannten Zeit am Goldfischteich oder in der Nähe noch aufgefallen? - Wer hat die Frau gegen 02.25 Uhr auf der Flucht in Richtung Lahn beobachtet?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

