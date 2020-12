Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: ++Bundesweiter Aktionstag zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr am 7.12.2020++

Lüneburg

Am gestrigen Montag, dem 7. Dezember 2020, fand ein bundesweiter Aktionstag zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr statt. Der von der Polizei, den Ordnungsbehörden und den Verkehrsunternehmen initiierte Kontrolltag zielte insbesondere darauf ab, die Akzeptanz des Tragens der Mund-Nasen-Bedeckung zu erhöhen.

Im Rahmen dieses Aktionstages fanden gestern über den Tag hinweg auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lüneburg Schwerpunktkontrollen der örtlichen Verkehrsbetriebe an Haltestellen, Bahnhöfen sowie im Bus- und Bahnverkehr statt. Dabei wurden über 600 sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt und mehr als 100 Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Der Großteil der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig, sodass es überwiegend bei mündlichen Verwarnungen blieb.

Bereits im September dieses Jahres kam es zu landesweiten Kontrollen unter dem Motto: "Wir tragen Maske", der gemeinsamen Kooperation des Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport, Boris Pistorius, zusammen mit dem Niedersächsischen Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Dr. Bernd Althusmann, und dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VdV), Landesgruppe Niedersachsen/Bremen.

Auch Polizeipräsident Thomas Ring begrüßte die Kontrollen sehr: "Es ist ein Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Denn so schützen wir uns selbst und alle anderen. Die Infektionsgefahr muss so gering wie möglich gehalten werden. Das gilt nicht nur in Zügen und Bussen, sondern auch an den Haltestellen und auf den Bahnsteigen. Es freut mich, dass die meisten Mitbürger und Mitbürgerinnen einsichtig waren und ihr Verhalten umgehend korrigierten."

