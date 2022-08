POL-WOB: Fußballbundesligastart in Wolfsburg

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Laagberg, Brandenburger Platz 05.08.2022, 03.40 Uhr Wolfsburg, OT Hohenstein, Saarstraße 05.08.2022, 04.30 Uhr Unbekannte sind am Freitagmorgen in zwei Geschäfte in der Wolfsburger Innenstadt eingebrochen. Gegen 03.40 Uhr wurde der Polizei ein Weinbruch in ein Lampen Fachgeschäft am Brandenburger Platz gemeldet. Als die Beamten vor ...

