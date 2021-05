Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Baby-Fachgeschäft - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Innenstadt, Goethestraße

25.05.2021, 18.15 Uhr - 26.05.2021, 09.15 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Baby-Fachgeschäft in der Goethestraße eingebrochen. Was sie hierbei erbeutet haben und wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die derzeit laufenden Ermittlungen ergeben. Eine Angestellte hatte am Mittwochmorgen den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Nach derzeitiger Rekonstruktion der Geschehnisse, gelangten die Unbekannten zwischen Dienstagabend 18.15 Uhr und Mittwochmorgen 09.15 Uhr in das als Schillergalerie bezeichnete Gebäude. Hier begaben sie sich in das erste Obergeschoss, öffneten gewaltsam die Haupteingangstüren und bewegten sich zielgerichtet zum Kassenbereich, den sie nach Bargeld durchsuchten. Anschließend zerstörten sie mit brachialer Gewalt eine Bürotür und drangen in die dahinterliegenden Räumlichkeiten vor, welche ebenfalls nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht wurden. Danach verließen die Täter fluchtartig das Weite und entkamen derzeit unerkannt.

Die Polizei hofft dennoch, dass Autofahrer, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen wahrgenommen haben und bittet Zeugen darum, sich bei der Polizei in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell