Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrer eines Radladers alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Ehmen, Mörser Straße 31.08.19, 03.10 Uhr

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich ein 24 Jahre alter Wolfsburger strafrechtlich verantworten. Der 24-Jährige war in der Nacht zum Samstag mit 1,74 Promille erheblich alkoholisiert, als er von Zeugen beobachtet auf der Ludgeristraße in Ehmen mit einem Radlader in den Straßengraben fuhr. Zwei auf dem Fußweg spazierende Passanten konnten zuvor gerade noch ausweichen.

Schon auf der Mörser Straße hatte ein aufmerksamer Zeuge die Einsatzleitstelle der Polizei per Notruf verständigt, dass vor ihm ein Baggerfahrer in Schlangenlinien fahre. Als eine Streifenwagenbesatzung noch auf dem Weg war, steuerte der Fahrer seine Arbeitsmaschine bereits in die Ludgeristraße. Hier berichteten die Passanten, dass der 24-Jährige sich von hinten näherte und dabei mehrfach zwischen Straße und Fußgängerweg hin und her gefahren sei. Kurz bevor es zu einem Zusammenstoß gekommen sei, haben die Zeugen zur Seite gehen können, so ein Beamter. Der Bagger sei daraufhin in den Graben gestürzt und dort stecken geblieben.

Nach dem deutlich positiven Alkoholtest wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss musste der 24-Jährige aus Gefahren abwehrenden Gründen die restlichen Nachtstunden in einer Polizeizelle verbringen. Der Wolfsburger ließ sich anders nicht davon abbringen, in seinem Zustand den festgefahrenen Radlader wieder flott zu machen. Da der 24-Jährige zudem mehrfach die eingesetzten Beamten mit Schimpfwörtern bedachte, wurde auch ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidung eingeleitet.

