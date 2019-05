Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeuge passte auf - Fahrzeugführer mit 1,98 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Richard-Wagner-Straße 27.05.2019, 16.20 Uhr

Mit 1,98 Promille wurde ein 69 Jahre alter Kraftfahrzeugführer am Montagnachmittag von der Polizei angetroffen. Der 69-Jährige Helmstedter wurde von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er gegen 16.20 Uhr seinen VW Golf in der Richard-Wagner-Straße unter erheblichen Schwierigkeiten einparkte. Als der 69-Jährige kurz danach sein Fahrzeug verließ und stark torkelnd in einem Hausflur verschwand, alarmierte der Zeuge die Polizei. Dies traf den 69-Jährigen in einer Wohnung an und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattliche 1,98 Promille. Da der Mann in Gegenwart der Polizeibeamten erneut zur Flasche griff und Alkohol konsumierte, wurden ihm im Helmstedter Klinikum zwei Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

