POL-WOB: Einbruch in Kita - Polizei hofft auf Zeugen

Helmstedt, Großer Kirchhof 22.05.2019, 18.00 Uhr - 23.05.2019, 05.55 Uhr

Zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Straße Großer Kirchhof kam es in der Zeit zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen 05.55 Uhr. Eine Angestellte der Kita hatte den Einbruch entdeckt und unverzüglich die Polizei über Notruf alarmiert. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand begaben sich die Unbekannter zur angegebene Zeit auf das Grundstück der Kindertagesstätte und hier an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster zu einem Mitarbeiterraum und stiegen durch dieses ins Gebäude ein. Anschließend betraten und durchsuchten sie verschiedene Räume. Einen Schrank der dort arbeitenden Fachkräfte öffneten sie ebenfalls mit zerstöririscher Kraft, wie zuvor das Fenster. Was letztendlich entwendet wurde steht noch nicht fest. Der angerichtete Schaden dürfte sich jedoch auf etwa 1.000 Euro belaufen. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

