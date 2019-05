Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter erbeuten Notebook

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Weimarer Straße 06.05.2019, 21.45 Uhr - 07.05.2019, 07.30 Uhr

Unbekannte sind zwischen Montagabend 21.45 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr in eine Wohnung in der Weimarer Straße eingebrochen. Dabei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen ein hochwertiges Notebook und richteten dabei einen Gesamtschaden von mindestens 3.000 Euro an. Nach Auswertung der Spuren durch die Kriminaltechniker der Polizei gelangten die Täter unter brachialer Gewaltanwendung in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Hier öffneten sie mit zerstörerischer Kraft die Wohnungstür und betraten die dahinterliegenden Räume. Nachdem sie die Wohnung nach sich lohnender Beute durchsucht und das Notebook erbeutet hatten verließen sie wieder unerkannt den Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass anderen Bewohnern des Hauses Personen oder Geräusche aufgefallen sind. Ebenso hoffen die Beamten darauf, dass Passanten oder Autofahrer Verdächtige wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

