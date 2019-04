Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Raub, 38448 Wolfsburg, Schulenburgallee:

Wolfsburg (ots)

Am 25.04.2019, gegen 23:40 Uhr, ist es im Bereich der Schulenburgallee in Wolfsburg/ Tiergartenbreite zu einem versuchten Raub gekommen. Als der 54-jährige Wolfsburger zu Hause aus seinem PKW ausstieg, wurde er direkt durch zwei südländisch aussehende Personen im Alter von ca. 25-30 Jahren zu Boden geschlagen. Auf dem Boden wurde weiter auf das Opfer eingeschlagen und getreten. Hierbei versuchten die Täter die Geldbörse des Opfers aus der Hose zu entreißen. Da diese jedoch durch eine Kette gesichert war, konnten die Täter die Geldbörse nicht erlangen und flohen daraufhin in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt bei dem versuchten Überfall Verletzungen im Gesichtsbereich und begibt sich selbst in ärztliche Behandlung. Hinweise zu der Tat oder zu dem Täter bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-46460.

