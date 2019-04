Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Maskierte Täter überfallen Tankstelle mit Schusswaffe, 38444 Wolfsburg, Braunschweiger Straße:

Wolfsburg (ots)

Am Abend des 27.04.2019, gegen 21:40 Uhr, kam es in einer Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Höhe Detmerode zu einem Raubüberfall mit einer Schusswaffe. Als die 37-jährige Mitarbeiterin in den letzten Vorbereitungen für den Feierabend war, kamen zwei mit Baseballschläger und Pistole bewaffnete Täter in die Tankstelle und forderten Bargeld und Zigaretten. Beide Täter waren zu dem Zeitpunkt dunkel gekleidet und maskiert. Einer der Täter trug eine auffällig rote Sturmhaube. Beide Täter sollen laut der Mitarbeiterin ca. 1,80-1,85m groß sein. Das Alter beider Personen schätzt sie auf ca. 18-20 Jahre. Insgesamt konnten die Täter mit Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe fliehen. Die Ermittlungen dauern an. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter die Tankstelle schon vorher ausbaldowert haben. Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-46460.

