POL-WOB: Diebstahl eines PKW, 38444 Wolfsburg, Plauener Straße:

Im Zeitraum von Donnerstag, 25.04.2019, 18:30 Uhr bis Freitag, 26.04.2019, 09:10 Uhr wurde in Wolfsburg-Westhagen in der Plauener Straße ein schwarzer VW Touran mit dem Kennzeichen WOB-FK 671 entwendet. Falls Sie verdächtige Beobachtungen und/oder Personen gesehen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-46460.

