POL-WOB: Beienrode - Einbruch in Kindergarten

Lehre, OT Beienrode, Im Hinterhagen 22.04.2019, 19.00 Uhr - 23.04.2019, 06.45 Uhr

Bisher unbekannte Täter drangen in einem Kindergarten in der Gemeinde Lehre ein. Die Unbekannten schlugen in der Zeit von Montagabend, 19.00 Uhr, bis zum frühen Dienstagmorgen, 06.45 Uhr im Ortsteil Beienrode zu. Hier betraten sie zunächst das Gelände der in der Straße Im Hinterhagen gelegenen Kindertagesstätte. Anschließend gelang es ihnen ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Die Einbrecher stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten die verschiedenen Räume. Dabei konnten sie lediglich einen geringen Bargeldbetrag erbeuten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf annähernd 1.000 Euro.

Die Polizei bittet Anwohner, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sich mit der Dienststelle in Lehre unter der Telefonnummer 05308-406990 in Verbindung zu setzen.

