POL-WOB: Schöningen - Diebe entwenden Anhänger und Baugerüste

Schöningen, Hoiersdorfer Straße 27.03.2019, 20.00 Uhr - 28.03.2019, 07.30 Uhr

Einen Einachsanhänger der Marke Stema sowie zwei nigelnagelneue Baugerüste entwendeten Unbekannte bei einem Diebstahl auf dem Gelände eines Baumarktes in der Hoiersdorfer Straße. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter über den Parkplatz an das umzäunte Gelände. Hier entfernten die Täter ein Zaunelement und verschafften sie sich somit Zugang zum Außenbereich des Marktes. Vermutlich zogen die Täter den Anhänger aus dem Bereich auf den Parkplatz, verluden die zwei Baugerüste obenauf und koppelten den Einachsanhänger hinter ein mitgebrachtes Zugfahrzeug. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Schaden dürfte sich auf rund 3.500 Euro belaufen. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter und ihr Gespann anderen Autofahrern oder Passanten aufgefallen sind und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat am Burgplatz, Rufnummer 05352/95105-0.

