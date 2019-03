Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Lerchenweg 15.03.2019, 17.00 Uhr - 18.03.2019, 08.00 Uhr

Bisher unbekannte Täter drangen über das Wochenende in eine Kfz-Werkstatt im Lerchenweg ein. Zunächst versuchten die Unbekannten, nachdem sie dazu über eine Mauer klettern mussten, in einen Lagerraum einzubrechen. Als ihnen dieses jedoch nicht gelang, kehrten die Gesuchten zur Zugangstür zum Werkstattbereich zurück und drangen hier gewaltsam in das Objekt ein. Danach durchsuchten sie die Räume und durchwühlten dabei auch zwei PKW. Möglicherweise wurden sie bei der weiteren Tatausführung gestört denn die Täter mussten ohne Beute abrücken. Bei ihrer Tat richteten sie jedoch Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro an. Die Polizei Wolfsburg sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

