Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Landkreisgebäude - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Conringstraße 17.03.2019, 14.31 Uhr

Unbekannte sind am Sonntagnachmittag in das Gebäude des Landkreis Helmstedt in der Conringstraße eingebrochen. Gegen 14.31 Uhr entdeckten Polizisten ein gewaltsam geöffnetes Fenster und umstellten mit mehreren Streifenwagen das Gebäude. Mit Unterstützung von zwei Polizeidiensthundführern mit ihren Diensthunden wurde das Gebäude nach möglichen Tätern abgesucht. Im Gebäude konnten keine Personen festgestellt werden. Ob und was genau gestohlen wurde und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei bittet darum, dass Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei den Beamten im Polizeikommissariat Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 melden.

