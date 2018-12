POL-WOB: Einbruch in Gaststätte - Täter brechen Spielautomaten auf

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Detmerode, Detmeroder Markt 04.12.2018, 04.58 Uhr

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Straße Detmeroder Markt eingebrochen. Was sie dabei genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 4.58 Uhr zwei zerstörte Fensterscheiben der Lokalität am Detmeroder Markt entdeckt und umgehend die Polizei alarmiert. Als diese eintraf stellten die Beamten zudem fest, dass die Unbekannten einen im Lokal befindlichen Spielautomaten brachial geöffnet und einen darin befindlichen Bargeldbetrag entnommen haben. Die Schadensermittlung hierzu dauert derzeit noch an.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner oder Passanten zur fraglichen Zeit verdächtige Personen gesehen haben. Insbesondere interessieren sich die Beamten für zwei Personen, etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Beide waren dunkel gekleidet und gingen zur oben angegebenen Zeit in Richtung Sparkasse davon. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

